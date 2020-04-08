كيف تنظف النقود من الفيروسات دون إتلافها

2020/04/08 | 16:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةيرى خبراء أن النقود قد تمثل بيئة خصبة لنقل الفيروسات، ما يعني خطورتها في ظل تفشي وباء كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم.وقال موقع “هاشتاق عربي” إن مصرف تايلاند المركزي أصدر بيانا نصح فيه المتسوقين وتجار التجزئة بتنظيف عملاتهم المعدنية والورقية بشكل صحيح للتأكد من خلوها من فيروس كورونا عبر الطريقة الآتية:في البداية […]

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