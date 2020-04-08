الزرفي يبحث مع وزير المالية مستجدات الارضاع السياسية والاقتصادية

2020/04/08 | 16:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الحكومة المكلف، عدنان الزرفي، اليوم الاربعاء، مع وزير المالية فؤاد حسين، مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية.

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