تعقيم ناحية سنوني والمجمعات التابعة لها للمرة الثانية

2020/04/08 | 16:41 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ليث حسين ضمن الحملات والفعاليات التي يقوم بها مركز الرعاية الصحية الأولية في ناحية سنوني/ شمال قضاء شنگال/ غرب محافظة نينوى، يستمر تعقيم ناحية سنوني والمجمعات والقرى التابعة لها بهدف الوقاية من فيروس كورونا.بهذا الصدد تحدث “د.كمال مراد”، “مدير المركز، لـ “ايزيدي 24” قائلاً، “قبل يومين بدأنا وللمرة الثانية بتعقيم …

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