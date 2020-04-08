ظريف : إيران ترحب بالفكرة الروسية بإنشاء ممر أخضر بدل العقوبات الاقتصادية

2020/04/08 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالفكرة الروسية في إنشاء ممر أخضر بدلا من الحرب والعقوبات الاقتصادية.

كتب ظريف في تغريدة على تويتر باللغة الروسية أنه وفي الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمقاومة المطالب العالمية برفع العقوبات عن إيران من أجل مواجهة عدوى فيروس كورونا، فأن طهران ترحب بالفكرة الروسية في إنشاء ممر أخضر بدلا من حرب وعقوبات اقتصادية، مشيرا الى أن كورونا يمكن أن ينتشر في البلدان المجاورة لإيران.

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