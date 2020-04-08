بوجبا يقرر مصير ثنائي يوفنتوس

2020/04/08 | 16:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن موقف ثنائي يوفنتوس من البقاء أو الرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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