757 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في إسبانيا

2020/04/08 | 16:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أحصت إسبانيا الأربعاء وفاة 757 مصابا بكورونا المستجد خلال 24 ساعة، في ثاني يوم يشهد ارتفاعًا في الوفيات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 14555 وفاة، بينما كانت البلاد شهدت مؤشرات انخفاض في الأسبوع الماضي، وفق وزارة الصحة.

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