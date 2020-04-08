"بدلة صحية" منجزات وزارة الصناعة في زمن كورونا

2020/04/08 | 16:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاربعاء، عن تصنيع "بدلة صحية" لتجهيز الكوادر الطبية التي تتعامل مع المصابين بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "شركة (الهلال) لصناعة الاسفنج والمفروشات نجحت في تصنيع بدلة بالمواصفات الطبية المطلوبة وتجهيزها للقطاع الصحي لدعمه في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره".وأشارت إلى أن الشركة "تمكنت أيضاً من تصنيع وإنتاج الكمامات الطبية لدعم وزارة الصحة في ظل الظروف الراهنة".

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