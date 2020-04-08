2020/04/08 | 16:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، بتمكن قوة امنية مشتركة من اعتقال عصابة تروج للمخدرات في مركز المحافظة.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "قوة مشتركة من مديرية الاستخبارات والامن وشعبة مكافحة المخدرات تمكنت ووفقا لمعلومات ومتابعات امنية من اعتقال عصابة تروج للمخدرات في مركز البصرة ويحوزتهم كميات من مادة الكرستال وموادا مخدرة اخرى وادوات التعاطي".واوضح ان "القوة الامنية اعتقلت شخصين من افراد العصابة بالجرم المشهود وتم احالتهم الى احد المراكز الامنية لاكمال التحقيق واحالتهم للقضاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط عصابة لترويج المخدرات بقبضة الاجهزة الامنية في البصرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط عصابة لترويج المخدرات بقبضة الاجهزة الامنية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).