بالوثيقة: محافظة بغداد تخصص قطع اراضٍ لمنتسبي دوائر الصحة والأجهزة الامنية

2020/04/08 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت إدارة محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، تخصيص قطع اراضٍ سكنية لمنتسبي دوائر الصحة والأجهزة الام...





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