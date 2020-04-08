2020/04/08 | 16:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء عن أسفه الشديد على سقوط ضحيتين من قوات البيشمركة بالهجوم الذي شنه عصابا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يعلق على حادث كرميان.. داعش أعاد ترتيب صفوفه!) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يعلق على حادث كرميان.. داعش أعاد ترتيب صفوفه!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).