2020/04/08 | 16:58 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة السليمانية: جميع المصابين بكورونا حالتهم جيدة ويتماثلون للشفاء بإستثناء مصاب واحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/08 | 16:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة السليمانية: جميع المصابين بكورونا حالتهم جيدة ويتماثلون للشفاء بإستثناء مصاب واحد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة السليمانية: جميع المصابين بكورونا حالتهم جيدة ويتماثلون للشفاء بإستثناء مصاب واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).