أسطح عليكِ تنظيفها باستمرار للوقاية من كورونا

2020/04/08 | 17:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في بيان أصدرته منظمة الصحة العالمية مفاده أن عدوى كوفيد-19 ينطبق عليها وصف الجائحة، وتأكّد أن الفيروس لا يعلق بالهواء، وإنما ينتشر على الأسطح التي يوجد بها رذاذ سوائل من شخص مريض، ويتم لمسها بالأيدي بحسب (سيدتي).وينصح خبراء الصحة الجميع أن يقوموا بالتالي بشكل مستمر وبنفس الأهمية: غسل اليدين جيداً تنظيف […]

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