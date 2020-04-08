مصر: اتهامات لفنانتين باستغلال فيروس كورونا للشهرة

2020/04/08 | 17:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت الممثلة المصرية ألفت عمر أنها تعافت من فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد 19″، وذلك وسط اتهامات بمحاولتها الشهرة، خاصةً أن الإعلان عن إصابة أي فنان يظل حديث الصحف لفترة طويلة.وقد نشر أحد المواقع الإلكترونية المحلية فيديو للممثلة المصرية ألفت عمر، تؤكد فيه أنها كانت مصابة بفيروس “كورونا”، ودخلت الحجر الصحي في منزلها لفترة […]

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