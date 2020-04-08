رسالة شكر من بطل (معجزة في الزنزانة 7)

2020/04/08 | 17:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بعد الأصداء الإيجابية التي حققها الفيلم التركي “معجزة في الزنزانة7 Miracle in Cell No 7″ على شبكة ” نتفليكس”، وجّه بطل العمل الممثل أراس بولوت اينملي الشكر لمتابعي الفيلم حول العالم وكتب في حسابه عبر “إنستغرام”: “رحلة “معجزة في الزنزانة 7″ بدأت بكل حب! ولقد أحببنا قصّتنا هذه للغاية”.وأضاف: “فيلمنا مستمرّ بإحداث معجزاته، […]

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