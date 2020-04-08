الأوساط الثقافية في بغداد ولندن تنعى الكاتب العراقي صباح الشاهر

2020/04/08 | 17:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – الزمان نعت الاوساط الثقافية الكاتب العراقي صباح الشاهر الذي رحل بعد إصابته بفيروس كورونا في العاصمة البريطانية.التي يقيم فيها منذ سنوات طويلة، .وكان الراحل قد غادر العراق 1979 بعد اشتداد حملة حزب البعث الحاكم آنذاك بمجيء صدام حسين للسلطة ضد الحزب الشيوعي وعموم المعارضين.وكان الشاهر من الكتاب المستمرين في نشر […]

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