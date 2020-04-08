الإفتاء المصرية تنفي إجازة إفطار رمضان

2020/04/08 | 17:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نفت دار الإفتاء المصري، إصدارها فتوى بجواز عدم صيام شهر رمضان، وسط انتشار فيروس “كورونا” المستجد.وقالت الدار عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “لم ننشر أي فتوى متعلقة بصوم رمضان هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما يشاع على صفحات السوشيال ميديا غير صحيح”.ونبهت الدار متابعيها عبر مواقع […]

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