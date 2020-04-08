البحرين ستنفق 570 مليون دولار على رواتب اقطاع الخاص

2020/04/08 | 17:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت وزارة العمل البحرينية يوم الأربعاء إن الحكومة ستنفق 570 مليون دولار على رواتب 100 ألف موظف في القطاع الخاص من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران للمساعدة في مواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن الحكومة ستسدد أيضا فواتير الكهرباء والمياه عن جميع المواطنين والشركات في البحرين وستمدد بعض التخفيضات الضريبية على العقارات والسياحة.

تأتي المبادرة في إطار حزمة تحفيز بقيمة 11 مليار دولار أعلنت عنها الحكومة للقطاع الخاص من أجل تخفيف أثر التفشي على الاقتصاد.

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