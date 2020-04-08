منظمة التجارة العالمية تتوقع تراجعا في 2020 وانتعاشا في 2021

2020/04/08 | 17:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

توقعت منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء تراجع التجارة العالمية في السلع هذا العام بسبب جائحة مرض كوفيد-19 قبل أن تسجل التجارة انتعاشا محتملا في 2021.

ووضعت منظمة التجارة نطاقا واسعا للتراجع في العام الحالي، ليتراوح بين 13 و32 بالمئة، قائلة إنه لا تزال هناك ضبابية تكتنف التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية غير المسبوقة.

وقالت المنظمة التي مقرها جنيف إنه بالنسبة لعام 2021 فإنها تتوقع انتعاشا يتراوح بين 21 و24 بالمئة، مع توقف النتيجة بشكل كبير على مدة التفشي وفعالية ردود الأفعال على صعيد السياسات.

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