عضو بتحالف القوى لـ”العهد”: نحن مع الاجماع الشيعي في ترشيح شخصية رئيس الوزراء

2020/04/08 | 17:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد عضو تحالف القوى صباح الكربولي، اليوم الأربعاء، أن تحالفه مع الاجماع الشيعي في ترشيح شخصية رئيس الوزراء.وقال الكربولي في حديث متلفز لـقناة “العهد”، إن “موقف تحالف القوى السنية واضح للجميع”، مبينا أن ” نحن مع الاجماع الشيعي في ترشيح أي شخصية لرئيس الوزراء”.وأضاف أن “القوى السنية تحاول التوافق مع […]

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