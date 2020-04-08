2020/04/08 | 17:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتيجة الاصابات الجديدة .. خلية الازمة في واسط توقف جميع الاستثناءات من حظر التجوال لخمسة ايام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/08 | 17:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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