الأمن النيابية: اتفاقية الإطار الاستراتيجي قائمة

2020/04/08 | 17:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن اتفاقية الأطار الاستراتيجي قائمة ولن تلغى، فيما اشارت إلى أن قرار البرلمان بشأن إخراج القوات الأميركية هدفه حفظ سيادة البلاد.

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