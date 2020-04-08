الاهلي المصري يفاوض لاعب الشرطة والمنتخب علاء مهاوي

2020/04/08 | 17:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةكشفت تقارير صحفية مصرية، أن النادي الأهلي استقر، اليوم الاربعاء، على بديل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الذي أعلن رحيله عن الفريق مؤخرا، بإختيار لاعب الشرطة والمنتخب العراقي علاء مهاوي.و ذكرت التقارير، أن “لاعب المنتخب العراقي ونادي الشرطة، علاء مهاوي سيكون بديلا لأحمد فتحي، في النادي الأهلي المصري”.علاء علي مهاوي من مواليد 3 […]

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