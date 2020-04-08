“قاتلات كورونا”.. طبيب عراقي ينتج كمامات بمواصفات غير مسبوقة

2020/04/08 | 17:15 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



في مدينة السليمانية بإقليم كردستان، حيث سجلت السلطات الصحية حتى الآن، عشرات الإصابات وحالتي...

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