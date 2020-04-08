2020/04/08 | 17:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير أميركي يصف زيارة قاآني للعراق بـ (الفاشلة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/08 | 17:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير أميركي يصف زيارة قاآني للعراق بـ (الفاشلة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير أميركي يصف زيارة قاآني للعراق بـ (الفاشلة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).