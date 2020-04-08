إثيوبيا تعلن فرض حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

2020/04/08 | 17:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد.وقال بيان صادر عن رئيس الوزراء الإثيوبي إنه نظرا لخطورة فيروس “كورونا” المستجد، فإن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ وفقا للمادة 93 من الدستور.ودعا أحمد المواطنين إلى اتباع الإجراءات، التي ستصدر لتحديد حالة […]

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