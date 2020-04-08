2020/04/08 | 17:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، يوم الاربعاء، أن الحكومة المقبلة ستعمل على محاربة "الابتزاز والفساد المالي المستشري" في المشاريع المهمة مؤكدا وجود فلسفة اقتصادية ومالية بان تكون الموازنة المالية السنوية من غير عوائد النفط .

وشدد الزرفي خلال استقباله رؤساء الاتحادات والنقابات على اهمية معالجة البيروقراطية والروتين القاتل في دوائر ومؤسسات الدولة وضرورة احترام الزمن وتقديم كل الدعم والتسهيلات لاصحاب الشركات والمشاريع للنهوض بالبلد اقتصاديا.

وأكد الزرفي على "الدور الكبير لهذه الاتحادات والنقابات ودورها الفاعل في بناء البلد خلال المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أن "الحكومة المقبلة ستعمل جاهدة من اجل محاربة الابتزاز والفساد المالي المستشري في المشاريع المهمة مؤكدا وجود فلسفة اقتصادية ومالية بان تكون الموازنة المالية السنوية من غير عوائد النفط".

وأضاف "لدينا احصائيات ومؤشرات دقيقة عن واقع المرأة وعن القطاعات الصحية والتربوية والاقتصادية والقطاع الخاص وغيرها، وكل قطاع توجد استراتيجية وخطط دقيقة للنهوض به".

بدورهم قدم رؤساء النقابات والاتحادات عرضا عن عملهم وخططهم المستقبلية والعقبات التي تقف حائلا دون تطوير هذا العمل .

كما التقى الزرفي وزير المالية فؤاد حسين، وجرى خلال اللقاء وفقا لبيان مكتب الزرفي "بحث مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية والمالية وتاثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد في العراق ودول العالم".

وتم الاطلاع على الوضع المالي للبلد وتداعيات انخفاض اسعار النفط والاجراءات الواجب اتخاذها لتامين الاحتياجات الضرورية خلال الفترة المقبلة .

وفي جانب اخر من اللقاء جرى مناقشة الملف السياسي ومشاورات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة والتاكيد على اهمية الاسراع بتشكيل حكومة تاخذ على عاتقها مواجهة التحديات العديدة التي يمر بها البلد والانتقال الى مرحلة تنمية الاقتصاد والاعمار والاستثمار .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي يطرح فلسفة مالية للموازنة السنوية تخلو من العوائد النفطية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي يطرح فلسفة مالية للموازنة السنوية تخلو من العوائد النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).