الزرفي يستقبل وزير المالية ويبحثان آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية

2020/04/08 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مع وزير المالية فؤاد حسين مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية والمالية وتأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد في العراق ودول العالم.

هذا وتم الاطلاع على الوضع المالي للبلد وتداعيات انخفاض اسعار النفط والاجراءات الواجب اتخاذها لتامين الاحتياجات الضرورية خلال الفترة المقبلة.

وفي جانب اخر من اللقاء جرى مناقشة الملف السياسي ومشاورات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة والتأكيد على اهمية الاسراع بتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها مواجهة التحديات العديدة التي يمر بها البلد والانتقال الى مرحلة تنمية الاقتصاد والاعمار والاستثمار.

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