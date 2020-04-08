كورونا يفتك بأول بطل أولمبي إيطالي

2020/04/08 | 17:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفي العداء الإيطالي السابق دوناتو سابيا الذي شارك في الألعاب الأولمبية مرتين وتوج بطلا لأوروبا داخل قاعة، عن 56 عاما نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما أعلن الأربعاء الاتحاد الإيطالي لألعاب القوى.

ويعد سابيا أول بطل أولمبي إيطالي يتوفى نتيجة الفيروس.

جاء سابيا في المركز الخامس في سباق 800 متر عدو في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984، وفي المركز السابع في أولمبياد سول عام 1988.

كما فاز بالميدالية الذهبية لسباق 800 متر في بطولة أوروبا داخل الصالات عام 1984.

وتوفي سابيا في مسقط رأسه بمدينة بوتنسا في جنوب إيطاليا، بعد وقت قصير من وفاة والده أيضا بسبب الفيروس.

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