2020/04/08 | 17:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكدت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الأربعاء ، إرتفاع حالات الشفاء من فيروس كُورونا إلى 31 حالة.وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان تلقت”العهد نيوز” ، ان “خمسة مُصابين ب‍فيروس كُورونا تراوحت أعمارهُم بين ( 50 _ 75 ) عاماً تماثلوا للشفاء التام”، مشيرا الى “ارتفاع إجمالي حالات الشفاء في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تؤكد شفاء 31 حالة من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء تؤكد شفاء 31 حالة من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).