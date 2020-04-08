تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا في أربيل وشفاء مصاب في السليمانية

2020/04/08 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، تسجيل أربع عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، ان الإصابات الجديدة هي لتسع نساء وأربعة رجال وطفل واحد ومن إحياء مختلفة بمدينة أربيل، مبينة ان غالبية تلك الحالات ناجمة عن ملامسة المصابين لحالات سابقة، أثناء الاختلاط معهم في مجلس عزاء سبق إقامته في أحد إحياء المدينة.

وفي ذات السياق أعلن فريق طبي في محافظة السليمانية، شفاء أحد المصابين بالفيروس، من خلال معالجته عبر بلازما الدم، مبينا انها المرة الأولى التي يستخدم فيها هذه الطريقة بالعلاج بنجاح في منطقة الشرق الأوسط.

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