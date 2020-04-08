رئيس إقليم كردستان يرحب بترشيح الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة

2020/04/08 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بترشيح مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال البارزاني في بيان، إن رئاسة الإقليم ترحب بترشيح الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الإتحادية من قبل القوى السياسية للمكون الشيعي، داعيا الجميع الى دعمه للانتهاء من مهام تكليفه وتشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن.

وأشار الى أن رئاسة إقليم كردستان تؤكد على إيمانها باستقرار العراق السياسي والأمني والعمل الدؤوب من أجله وهذا يتطلب تشكيل حكومة جديدة وبدعم كافة الجهات الوطنية.

وأضاف، أن العراق يواجه ظروفاً وتحديات صعبة تتطلب من كل القوى والأطراف السياسية تجاوز خلافاتها والإسراع في الاتفاق على آلية تشكيل حكومة اتحادية حسب الأصول الدستورية، على أساس التوافق الحقيقي الذي يضمن استقرار الحكومة وتنفيذ التزاماتها، وأهمها في هذه المرحلة الوقوف أمام أخطار التحديات والأزمات المركبة التي تواجهها البلاد.

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