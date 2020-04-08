الصحة العالمية ترد على ترامب بعد اتهامه لها بالتحيز للصين

2020/04/08 | 17:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة نفت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء الاتهام الذي وجه إليها “بالتركيز على الصين” معتبرة أن المرحلة الحرجة من الوباء ليست الوقت الملائم لوقف التمويل بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلق مساهمة بلاده في المنظمة.وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا الدكتور هانز كلوج في إفادة عبر الإنترنت تابعها […]

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