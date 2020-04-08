تشديد اجراءات حظر التجوال في واسط بعد اكتشاف 6 اصابات جديدة بكورونا

2020/04/08 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت خلية الازمة في واسط، اليوم الاربعاء، ايقاف العمل بجميع الاستثناءات من حظر التجوال التي منحت سابقا نتيجة ظهور اصابات جديدة.وقال رئيس الخلية النائب الاول للمحافظ عادل الزركاني في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس" ان "الأجهزة الصحية اكتشفت وجود 6 حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا في منطقة العزة القديمة بمدينة الكوت من خلال إجراء فحص لعينات في مختبر صحة المحافظة، وتم ارسال فحص مختبري ثان إلى بغداد للتأكد بصورة قاطعة من الإصابة".واضاف انه "بهدف السيطرة على الوضع الصحي في المحافظة وتمكين الاجهزة الصحية والامنية من اداء واجبها بصورة تامة، تقرر تشديد اجراءات حظر التجوال، والغاء جميع الاستثناءات الصادرة من خلية الازمة لفترة خمسة أيام ، بأستثناء العاملين في الصحة والشرطة".واوضح الزركاني في ختام تصريحه، انه "سيتم منع الحركة والتنقل بين المناطق السكنية لأي سبب كان".

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