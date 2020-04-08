السفير العراقي : أبناء جاليتنا ملتزمون بقرارات الحكومة الأردنية بشأن حظر التجوال

2020/04/08 | 18:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد السفير العراقي لدى المملكة الهاشمية الأردنية حيدر العذاري، التزام أبناء الجالية العراقية بقرارات الحكومة الأردنية بشأن حظر التجوال.

وقال العذاري في تصريح، إن السفارة تعمل على مدار الساعة حيث تتواصل باستمرار مع أبناء الجالية العراقية المقيمة على أرض المملكة بصورة مباشرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، لافتاً إلى أن تلك الصفحات تدار من قبله بشكل شخصي أو من خلال الرد على المكالمات من قبل الموظفين في السفارة فيما يخص ورود أي شكوى.

وأضاف، أن السفارة تحاول أن تكون مع الجالية العراقية للاطمئنان على أحوالهم وتقديم يد المساعدة لهم، مبيناً أن الجالية العراقية احترمت قرار الحكومة الأردنية فيما يخص حظر التجوال وعدم التجمعات.

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