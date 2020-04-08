صحة بابل تعلن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا وتؤكد: لا يوجد لدينا احد في الحجر الصحي

2020/04/08 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بابل

أعلنت دائرة صحة محافظة بابل، الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا، فيما أكدت أن الحجر الصحي...





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