2020/04/08 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت دائرة صحة محافظة بابل، الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا، فيما أكدت أن الحجر الصحي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة بابل تعلن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا وتؤكد: لا يوجد لدينا احد في الحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بابل
أعلنت دائرة صحة محافظة بابل، الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا، فيما أكدت أن الحجر الصحي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة بابل تعلن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا وتؤكد: لا يوجد لدينا احد في الحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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