حقوق الانسان توجه رسالة للموظفين بشأن رواتبهم وتحذر من ثغرة تساعد في انتشار كورونا

2020/04/08 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالىحذر مكتب حقوق الانسان في ديالى، الاربعاء (8 نيسان 2020)، من ثغرة تساعد في انتشار فيروس كورونا، فيما وجه رسالة الى الموظفين بشأن رواتبهم.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مكتب حقوق انسان في ديالى دعا مبكرا المصارف ومكاتب الصيرفة والكي كارد الى ضرورة تعفير الاموال قبل توزيعها على مئات الاف من الموظفين سواء في المحافظة او بقية المحافظات"، لافتا الى انه "للاسف اغلبهم لم يلتزموا رغم التحذيرات".

وأضاف مهدي، أن "الاموال ووفق تأكيدات الفرق الصحية تعتبر احد عوامل انتقال فيروس كورونا بين الاشخاص ويمكن ان يتحول الى (رواتر) لنشر الوباء ان صح التعبير لكن دعواتنا لم تجد آذان صاغية"، مؤكدا "ضرورة الانتباه الى هذه الفقرة وتفادي ان تتحول الى ثغرة تطيح بالعشرات خاصة وان خطر الوباء لايزال قائما".

ودعا مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى، "الموظفين الى تعفير وتطهير رواتبهم بانفسهم وفق الامكانيات المتوفرة لتفادي نقل الفيروس"، لافتا الى ان "العملات الورقية هي عامل مساعد لانتقال كورونا وهذا ما يجب الانتباه له والتعامل معه بحرص شديد".

وكانت وزارة الصحة والبيئة أعلنت، اليوم الاربعاء، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بينت أن العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد وصل إلى 1202 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي لليوم الاربعاء، أن مختبراتها فحصت "2083 نموذج إصابة خلال 24 ساعة الماضية من ضمنها مختبرات أقليم كردستان"، مشيرة إلى أن "المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (28414) نموذج".وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (80) أصابة في البلاد وزعت على مناطق العاصمة بغداد، في جانب الرصافة 12 إصابة، ومدينة الطب 3".وتابع، أن "محافظة النجف سجلت اليوم 24 إصابة بالفيروس، والسليمانية إصابة واحدة، وأربيل 20، وكربلاء 3، كركوك إصابة واحدة، وذي قار 11، ومحافظة البصرة 5 إصابات".وبشأن حالات الوفيات، أكمل بيان الموقف الوبائي، أن الوزارة سجلت "اربعة حالات، واحدة منها في بغداد بجانب الرصافة ،وحالة في جانب الكرخ، وحالتين في محافظة البصرة".واشارت الصحة، إلى تسجيل "79 حالة شفاء من المرض، 19 منها في جانب الرصافة ببغداد، والكرخ 4، ومدينة الطب 10 حالات شفاء"، مشيرة إلى أن "النجف سجلت 15 حالة شفاء، والسليمانية 7 حالات، ودهوك 5، وكربلاء 8، وكركوك 4 حالات، واخيرا البصرة التي سجلت 5 حالات شفاء من المرض".وبينت وزارة الصحة بموقفها الوبائي لليوم الاربعاء، أن "مجموع الأصابات بلغ 1202، ومجموع الوفيات 69، مقابل 452 حالة شفاء".وفي بيان لاحق ، كشفت وزارة الصحة ان دائرة صحة الكرخ و 11 محافظة اخرى لم تسجل اية اصابات بكورونا اليوم.

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وقال الهنداوي في حديث لـ (بغداد ا

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