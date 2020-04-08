الصحة العراقية تسجل انخفاضاً طفيفاً باعداد المصابين بكورونا وتؤكد: 11 محافظة لم تسجل اصابات

2020/04/08 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بينت أن...





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