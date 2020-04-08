الصحة تعلن الموقف الوبائي: 80 اصابة جديدة والوفيات تسجل أرتفاعاً

2020/04/08 | 18:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكر بيان اطلعت عليه “يس عراق”، “تم فحص 2083 نموذج في كافة المختبرات المختصة خلال 24 ساعة الماضية ومن ضمنها مختبرات أقليم كردستان وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (28414) نموذج” واضاف البيان، سجلت مختبراتنا لهذا […]

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