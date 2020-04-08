البرلمان العراقي يبعث برقية تعزية للبيشمركة: داعش يستغل كورونا

2020/04/08 | 18:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعث النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوم الاربعاء برقية تعزية لقيادة قوات البيشمركة في اقليم كوردستان باستشهاد عنصرين من قواتهم خلال هجوم شنه ارهابيو داعش في منطقة كرميان ليلة امس .

وقال الكعبي ان "اعداء العراق سيما عصابات داعش لا يستهدف مكون او جهة دون اخرى ، مشددا على اهمية العمل المشترك وتنسيق الجهود بين مختلف تشكيلات القوات الامنية وقوات البيشمركة ضد تحركات داعش .

وحذر عضو رئاسة المجلس من اعادة نشاط خلايا داعش الارهابية والعمل على شن هجمات مباغتة ضد مختلف تشكيلات قواتنا المسلحة ، محاولين استغلال " التراخي " الامني والتركيز على محاربة خطر وباء كورونا .

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