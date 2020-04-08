عبر هواتفهم.. طريقة جديدة لتعقب المصابين بكورونا

2020/04/08 | 18:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأكدت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، إنها ستراقب الهواتف المحمولة لأولئك الذين تم تشخيص فيروس كورونا لديهم، للتأكد من عدم كسرهم للحجر الصحي.وذكرت إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية، أن “أنقرة ستبدأ في تعقب المواطنين وإرسال رسالة نصية لهم والاتصال بهم في كل مرة يغادرون منازلهم”.وأضافت أنه “سيُطلب منهم العودة إلى منازلهم، فيما ستعاقب الشرطة […]

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