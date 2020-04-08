مصدر امني لـ” العهد نيوز”: القوات الامنية تغلق بعض الطرق الرئيسية لفرض حظر التجوال في الفلوجة

2020/04/08 | 18:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الاربعاء، عن اغلاق عدد من الطرق الرئيسية في مدينة الفلوجة لفرض حظر التجوال والسيطرة على الحركة .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية اعادت وللمرة الاولى منذ تحريرها اغلاق بعض الطرق الرئيسية ونشر السيطرات الامنية عند مداخل ومخارج […]

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