عاجل: مصدر يكشف عن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا في ذي قار

2020/04/08 | 18:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل إصابة 11 مواطنا بفايروس كورونا في المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "المصابين الجدد بفايروس كورونا هم 10 أشخاص، والشخص الأخير هو حالته مكررة".

وبين المصدر، أن "المصابين الجدد هم جميعا ملامسين لإحدى النساء بمنطقة السايح غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "المصابين الجدد بينهم 4 أشقاء".

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