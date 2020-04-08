2020/04/08 | 18:17 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز حاجز

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#عاجل: عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز حاجز 400 ألف حالة

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