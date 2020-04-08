بسبب كورونا… توقعات بانخفاض الحوالات الخارجية إلى ٥٠٪

2020/04/08 | 18:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع أستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، أن تنخفض التحويلات المالية من السوريين في الخارج إلى ذويهم داخل سوريا، إلى نصف ما كانت عليه، بسبب الأزمة التي أحدثها انتشار فيروس كورونا الجديد.وقال الأستاذ…

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