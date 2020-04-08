تركيا… فرص عمل وتعلُّم تناسب المتضررين من كورونا

2020/04/08 | 18:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضرر معظم المقيمين في تركيا، من التدابير التي اتخذتها السلطات التركية مؤخراً بشأن مكافحة فيروس كورونا ليقعوا بين خياري الخروج والبحث عن عمل وسط التعرض لخطر الإصابة بالفيروس، أو البقاء في المنزل وتراكم الديون والالتزامات…

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