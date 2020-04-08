مراسل”العهد نيوز”: صحة اربيل تحجر حي ماموستيان وتسجل 6 اصابات بكورونا

2020/04/08 | 18:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل افاد مراسل “العهد نيوز” في اربيل ، اليوم الاربعاء، عن حجر حي ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﻴﺎﻥ في أربيل ﺑﻌﺪ ﺣﻲ ﻛﺎﺭﻳﺰﺍﻥ وقال مراسلنا ، ” ان ﺻﺤﺔ أﺭﺑﻴﻞ ﻔﺮضت ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ اليوم ﻋﻠﻰ ﺣﻲ ﻣﺎﻣﻮﺳﺘﻴﺎﻥ في أربيل ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ 6 ﺍﺻﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ واضاف ، “ﻫﺬﺍ ﺛﺎﻧﻲ ﺣﻲ ﻳﺘﻢ ﺣﺠﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺣﻲ ﻛﺎﺭﻳﺰﺍﻥ ، مبيناً انه […]

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