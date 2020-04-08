رئاسة البرلمان: داعش استغل التراخي الامني وشن هجوم كرميان

2020/04/08 | 18:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبعث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء، برقية تعزية لقيادة قوات البيشمركة في اقليم كردستان باستشهاد عنصرين من قواتهم خلال هجوم شنه ارهابيو داعش في منطقة كرميان ليلة امس.وقال الكعبي في البرقية التي اطلعت عليها "كلكامش برس"، إن "اعداء العراق لاسيما عصابات داعش لا يستهدف مكون او جهة دون اخرى". وشدد على "اهمية العمل المشترك وتنسيق الجهود بين مختلف تشكيلات القوات الامنية وقوات البيشمركة ضد تحركات داعش".وحذر الكعبي من "اعادة نشاط خلايا داعش الارهابية والعمل على شن هجمات مباغتة ضد مختلف تشكيلات قواتنا المسلحة، محاولين استغلال التراخي الامني والتركيز على محاربة خطر وباء كورونا".

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