اختراق تركي جديد للسيادة العراقية

2020/04/08 | 18:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، عن قتل قيادي في تنظيم العمال الكردستاني المعارض بعملية استخباراتية شمالي العراق.وذكرت وسائل إعلام تركية أن "الاستخبارات التركية وقوات الأمن، نفذتا عملية نوعية في شمالي العراق، أسفرت عن قتل القيادي في منظمة العمال الكردستاني فاضل أكينجي".ولفتت إلى أن "أكينجي، كان ممثلا لتنظيم العمال الكردستاني في منطقة الزاب شمالي العراق، ومطلوب لتركيا ضمن النشرة الزرقاء".وتواصل قوات الأمن والجيش التركي مسلسل اختراقها للسيادة العراقية اثر توغلها داخل المناطق الحدودية واستهداف مواقع منظمة العمال الكردستاني المعارضة، وملاحقة عناصرها في محافظة دهوك الحدودية.

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