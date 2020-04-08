تخصيص 200 قطعة سكنية لموظفي زراعة كربلاء

2020/04/08 | 18:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..خصصت بلدية كربلاء ، اليوم الاربعاء ، 200 قطعة ارض سكنية لموظفي زراعة المحافظة كوجبة أولى .وقال مدير الزراعة رزاق الطائي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “لقاء جمع اللجنة الخاصة بمديرية الزراعة مع مدير البلدية عبير سليم ، أثمر عن تخصيص 200 قطعة […]

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