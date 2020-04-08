كتائب حزب الله: متواجدون في الميدان لمواجهة أي تهديد + فيديو

2020/04/08 | 18:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.04.08 - أكد المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق محمد محيي أن الكتائب وسائر فصائل المقاومة تتواجد في الميدان لمواجهة أي تهديد عس...

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